Россияне обстреляли Полтавщину: повредили элеватор в областном центре

В Пасху, 5 мая, российские оккупационные войска обстреляли Полтавский район. Враг попал ракетой в элеватор.

О последствиях атаки сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Филипп Пронин. По его словам, обошлось без пострадавших.

"У россиян нет праздников, нет ничего святого. В Пасху враг атаковал Полтавщину", – констатировал чиновник, добавив, что каждый оккупант понесет наказание за все преступления.

Напомним, также после обеда 5 мая оккупанты обстреляли два села Купянского района. В результате атаки погиб один человек, еще трое пострадали. В частности, в селе Моначиновка тело 88-летней женщины было деблокировано из-под завалов после ликвидации пожара в доме.

Также в этот день оккупанты ударили по Харькову. В результате обстрела пострадали 15 человек. Террористы нанесли удары по району жилой застройки в центре Харькова: разрушения получили более 15 многоэтажек, а также частные дома, автомобили, недействующий спортивный комплекс, офисные здания.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Ситуационном центре Министерства обороны Украины сообщили, что 4 мая россияне в течение суток обстреливали украинские города и села в десяти регионах нашего государства. В общей сложности под вражеским огнем оказались 113 населенных пунктов и 110 объектов инфраструктуры.

– Россияне 5 мая ранили гражданских украинцев в Покровском районе Донецкой области. В селе Михайловка оккупанты ударили FPV-дроном по автомобилю с пожилым мужчиной и двумя женщинами.