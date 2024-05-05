Россияне обстреляли Купянский район в Харьковской области: есть разрушения, под завалами могут быть люди

Российские захватчики на Пасху, 5 мая, продолжили терроризировать Харьковщину. После обеда они обстреляли два села Купянского района.

В результате атаки есть пострадавшие, под завалами разрушенного дома может оставаться человек. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Так, сообщил чиновник, под российским огнем оказалось село Моначиновка Кондрашевской общины.

"Есть возгорание частного дома, пострадал 34-летний гражданский мужчина. Под завалами может находиться женщина", – отметил Синегубов.

Также захватчики ударили по селу Ковшаровка к югу от Купянска.

"Еще один пострадавший мужчина в результате обстрела Ковшаровки. Детали устанавливаются", – отметил глава Харьковской ОВА.

Напомним, ранее стало известно, что в канун Пасхи войска РФ атаковали более 100 населенных пунктов Украины в 10 регионах нашего государства. Также под российским огнем оказалось более 100 объектов инфраструктуры.

В частности, в пасхальную ночь войска РФ ударили дронами по Днепру, повредив инфраструктуру. А в Харькове ночью вражеский БПЛА попал в частный сектор. Горели жилые дома, ранения получили шесть человек, среди них ребенок.

Днем захватчики продолжили атаковать этот город-миллионник.