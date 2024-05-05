Россияне обстреляли Донетчину: ранены трое гражданских. Фото

Российские захватчики на Пасху, 5 мая, ранили гражданских украинцев в Покровском районе Донецкой области. В селе Михайловка оккупанты ударили FPV-дроном по автомобилю с немолодым уже мужчиной и двумя женщинами.

Всех троих пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в больницу, медики оказывают им помощь. Об этом рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

По факту атаки оккупантов, в результате которой ранения получили трое гражданских, открыто уголовное производство и начато досудебное расследование. Атака квалифицирована по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Удар оккупанты нанесли 5 мая около 9 часов утра. На Пасху они атаковали гражданский автомобиль с тремя гражданскими. Автомобиль двигался по селу Михайловка Новогродовской территориальной громады Покровского района.

"Трое гражданских, которые в момент обстрела находились в автомобиле, получили телесные повреждения разной степени тяжести. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями 68-летний мужчина и женщины 49 и 67 лет доставлены в больницу, где им предоставляется квалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, для атаки на гражданских захватчики использовали FPV-дрон, снаряженный гранатой типа "Ф-1".

Напомним, ранее стало известно, что в канун Пасхи войска РФ атаковали более 100 населенных пунктов Украины в 10 регионах нашего государства. Также под российским огнем оказалось более 100 объектов инфраструктуры.

В частности, в пасхальную ночь войска РФ ударили дронами по Днепру, повредив инфраструктуру. А в Харькове ночью вражеский БПЛА попал в частный сектор. Горели жилые дома, ранения получили шесть человек, среди них ребенок.

Днем захватчики продолжили атаковать этот город-миллионник.

Также под огнем российских войск оказался Купянский район: там есть раненые и разрушения, под завалами могут быть люди.