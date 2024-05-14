Россияне обстреляли Никополь: разрушены дома, общежитие и ЛЭП. Фото

Во вторник, 14 мая, страна-агрессор трижды обстреливала Никополь на Днепропетровщине дронами-камикадзе. Кроме того, враг обстрелял город еще из артиллерии.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. В результате обстрелов в городе есть погибший и пострадавший.

Чиновник также добавил, что мужчине, получившему ранения, оказали медицинскую помощь. Он лечится амбулаторно.

Кроме того, в городе разрушен один частный дом, еще 9 повреждены. Также от обстрелов пострадала пятиэтажка, 6 хозяйственных построек, линия электропередач, общежитие и инфраструктурный объект.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во вторник, 14 мая, российские военные атаковали село Гремяч Новгород-Северского района Черниговской области. В результате обстрела от осколочных ранений погиб мирный местный житель.

– За последние дни российские захватчики беспощадно обстреливают Волчанск на Харьковщине. Из-за вражеских атак населенный пункт практически разрушен, ситуация там крайне тяжелая.

– В результате обстрелов Волчанская и поселка Гатище 14 мая погибли два человека : 80-летняя женщина и 83-летний мужчина. Оккупанты продолжают применять против мирного населения все виды вооружения.

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