Россияне обстреляли Черниговщину: погиб мирный местный житель

Во вторник, 14 мая, российские военные в очередной раз атаковали Черниговщину. В этот раз страна-агрессор обстреляла село Гремяч Новгород-Северского района.

Об этом сообщает глава ОГА Вячеслав Чаус. В результате обстрела от осколочных ранений погиб мирный местный житель.

"Сегодня днем враг из ствольной артиллерии и миномета атаковал деревню Гремяч Новгород-Северского района. Российские террористы продолжают убивать гражданское население", – отметил чиновник в своем сообщении.

Следует добавить, что Гремяч находится на правом берегу реки Судость, на границе с Россией. Село известно как самый северный населенный пункт Украины.

Напомним, утром 14 мая россияне также атаковали Харьков управляемыми авиабомбами, нанеся разрушения гражданской инфраструктуре. В результате обстрела в одном из районов пострадали мирные жители: мужчина 52 года и три женщины 66, 56 и 38 лет.

Мэр Игорь Терехов отметил, что россияне ударили по району, где расположены жилые многоэтажные дома.

Как сообщал OBOZ.UA:

– За последние дни российские захватчики беспощадно обстреливают Волчанск на Харьковщине. Из-за вражеских атак населенный пункт практически разрушен, ситуация там крайне тяжелая.

– В результате обстрелов Волчанская и поселка Гатище 14 мая погибли два человека : 80-летняя женщина и 83-летний мужчина. оккупанты продолжают применять против мирного населения все виды вооружения.

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