Оккупанты ударили по Харьковщине, произошел пожар: есть погибшие. Фото

Войска России во вторник, 14 мая, ударили по приграничью Харьковщины. Вследствие обстрелов Волчанска и поселка Гатище погибли два человека: 80-летняя женщина и 83-летний мужчина.

Об атаке сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В Харьковской областной прокуратуре позже обнародовали фото последствий.

"В результате боевых действий 14 мая в Волчанской громае Чугуевского района погибли двое местных жителей", – рассказал руководитель ОВА.

По его словам, Волчанск потерпел удар в 11:55, там погибла 80-летняя женщина. Загорелся частный дом.

В поселке Гатище смертельное осколочное ранение получил 83-летний гражданский, сообщил Синегубов и добавил, что кафиры продолжают применять против мирного населения все виды вооружения.

Кроме того, 14 мая ориентировочно в 11.30 военные РФ обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Там повреждено по меньшей мере десять частных домовладений. По предварительным данным, враг применил РСЗО "Торнадо-С".