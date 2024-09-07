Россияне обстреляли мирные села Купянского района на Харьковщине: есть пострадавшие и разрушения. Фото

Российские войска 7 сентября в очередной раз обстреляли гражданское население Харьковщины. Они ударили по жилому сектору в двух населенных пунктах Купянского района: Новоосиновом и Ковшаровке.

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Вспыхнули несколько пожаров, которые спасатели тушили под постоянными обстрелами, есть пострадавшая. Подробности раскрыли в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня днем российская армия нанесла удары по жилому сектору села Новоосиновое и поселку Ковшаровка Купянского района. В результате обстрела произошло несколько очагов возгорания. Спасатели, работая под постоянными вражескими обстрелами, предотвратили распространение пламени на другие села. По предварительным данным в селе Новоосиново в результате обстрела пострадала девушка 2005 года рождения", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне россияне атаковали Павлоград в Днепропетровской области. Разрушениям подверглись жилые дома. Известно об одном погибшем гражданском мужчине. Ранения получили по меньшей мере 82 человека, в том числе и дети: одному из пострадавших – всего 4 года.

А ночью и утром россияне обстреляли приграничье Сумщины 15 раз: раздались десятки взрывов.

Также ночью оккупанты устроили массированную атаку ударными дронами: силы ПВО сбили 58 БпЛА из 67. В частности, захватчики пытались атаковать "Шахедами" Киев.

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