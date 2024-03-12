Россияне обстреляли Херсонщину: один человек погиб

Российские оккупационные войска в понедельник, 11 марта, обстреляли населенный пункт Ивановка в Херсонской области. В результате террористической атаки войск государства-агрессора погиб мирный житель.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин на своем канале в Telegram. Мужчине, которого убили российские оккупанты, было 66 лет.

"Российская армия убила жителя села Ивановка. Сегодня днем оккупанты ударили по населенному пункту в Дарьевской громаде. К сожалению, от полученных травм погиб мужчина 1958 года рождения. Мои соболезнования родным погибшего", -– написал Прокудин.

Ранее сообщалось, что 7 марта российские военные в очередной раз обстреляли Херсон. Пострадали два человека. Под атакой оказался центр города.

27 февраля войска РФ открыли огонь с временно оккупированной территории левобережья по селу Велетенское Белозерской громады Херсонской области. Вражеский обстрел убил пожилую мирную жительницу.

А 25 февраля обстрел оккупантами села Тягинка унес жизни 44-летнего мужчины и 62-летней женщины. Местные жители получили ранения, несовместимые с жизнью, находясь во дворе собственного дома.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта под удар врага попали Волчанск, село Глушковка Купянского района и Кутузовка Харьковского района, в результате чего четыре человека получили ранения.

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