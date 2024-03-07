Россияне обстреляли жилой центр Херсона: ранена женщина

В четверг, 7 марта, российские военные в очередной раз обстреляли Херсон. Пострадала 46-летняя местная жительница.

Об этом сообщает Херсонская ОВА. Отмечается, что под атакой оказался центр города.

"Из-за российских обстрелов центральной части Херсона пострадала женщина. 46-летняя местная жительница попала под вражеский удар вблизи своего дома", – сообщили в ОВА.

Пострадавшую каретой "скорой" доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас ее состояние неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты в четверг, 7 марта, нанесли удар по Сумам. В результате очередной атаки захватчиков повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, к вечеру 7 марта всю территорию Украины охватила масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты подняли в воздух истребитель МиГ-31К, который является носителем ракеты "Кинжал".

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