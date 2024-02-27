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Россияне обстреляли Белозерскую громаду на Херсонщине: погибла женщина

Дарья Дурова
Война против России
1 минута
1,5 т.
Противник обстрелял Херсонскую область

Войска Российской Федерации вечером 27 февраля открыли огонь из временно оккупированной территории левобережья по селу Велетенское Белозерской громады Херсонской области. Вражеский обстрел убил пожилую мирную жительницу.

О трагедии сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Взрывы в селе прогремели около 15:20 вторника.

"Одно из попаданий пришлось по жилому дому. От полученных ранений на месте погибла 82-летняя женщина", – рассказал руководитель областной военной администрации.

Село Велетенское на карте

Херсонская облпрокуратура на своей странице в Facebook подтвердила, что российская оккупационная армия убила жительницу региона. Предварительно, мирное население враг атаковал артиллерией.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленными убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"В одном из домов обнаружена погибшая 83-летняя женщина. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия преступления государства-агрессора", – сообщила пресс-служба.

Россияне обстреляли Белозерскую громаду на Херсонщине: погибла женщина

В ГСЧС добавили, что 27 февраля оккупанты также атаковали пригород Херсона.

"Вражеский снаряд попал в жилой дом, вспыхнул пожар. Прибывшие на место происшествия огнеборцы несколько раз привлекались к тушению из-за повторных вражеских обстрелов", – рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как писал OBOZ.UA, 27 февраля в Украине произошло 86 боевых столкновений. Детали о ситуации на разных направлениях фронта можно найти в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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