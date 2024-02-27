Россияне обстреляли Белозерскую громаду на Херсонщине: погибла женщина

Войска Российской Федерации вечером 27 февраля открыли огонь из временно оккупированной территории левобережья по селу Велетенское Белозерской громады Херсонской области. Вражеский обстрел убил пожилую мирную жительницу.

О трагедии сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Взрывы в селе прогремели около 15:20 вторника.

"Одно из попаданий пришлось по жилому дому. От полученных ранений на месте погибла 82-летняя женщина", – рассказал руководитель областной военной администрации.

Херсонская облпрокуратура на своей странице в Facebook подтвердила, что российская оккупационная армия убила жительницу региона. Предварительно, мирное население враг атаковал артиллерией.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленными убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"В одном из домов обнаружена погибшая 83-летняя женщина. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия преступления государства-агрессора", – сообщила пресс-служба.

В ГСЧС добавили, что 27 февраля оккупанты также атаковали пригород Херсона.

"Вражеский снаряд попал в жилой дом, вспыхнул пожар. Прибывшие на место происшествия огнеборцы несколько раз привлекались к тушению из-за повторных вражеских обстрелов", – рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как писал OBOZ.UA, 27 февраля в Украине произошло 86 боевых столкновений. Детали о ситуации на разных направлениях фронта можно найти в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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