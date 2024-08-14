Россияне обстреляли Херсон и пригород: шесть гражданских получили ранения и травмы

Российские войска с самого утра 14 августа обстреливают Херсон и населенные пункты в пригороде облцентра. Под вражеским огнем, кроме Херсона, оказались Киндийка и Антоновка.

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Пострадали шесть человек, в том числе и несовершеннолетняя девочка. Подробности рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Так, около 05:00 россияне обстреляли Киндийку. Били по жилым домам. Вследствие обстрела пострадали двое гражданских.

"Бригада скорой" доставила в больницу 49-летнюю женщину и 58-летнего мужчину. У них – контузии, взрывные травмы и осколочные ранения", – уточнил Прокудин.

Уже через час, около 06:00, враг ударил по Херсону. Зафиксировано попадание по жилому дому, в котором находились три человека: 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, а также 41-летний мужчина.

"Ребенка с мамой госпитализировали с взрывными травмами, контузиями, у женщины также ранена спина. Херсонцу оказали медицинскую помощь на месте", – рассказал глава Херсонской ОВА.

Также он добавил, что в больницу обратился 59-летний житель Антоновки, который из-за вражеских обстрелов получил осколочное ранение предплечья и голени.

Напомним, ночью захватчики запустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 23 ударные дроны типа "Шахед". Силы ПВО работали в восьми регионах нашего государства. По итогам ночного воздушного боя им удалось сбить 17 вражеских беспилотников.

В частности, есть сбитые вражеские объекты в Киевской области. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры в регионе не зафиксировано. Пострадавших нет. Однако из-за падения обломков сбитого дрона вне пределов одного из населенных пунктов загорелась лесная подстилка. Пожар оперативно ликвидирован.

А на Черниговщине вражеские дроны попали в объект инфраструктуры, обошлось без пострадавших.