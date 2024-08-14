Есть сбитые вражеские объекты: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину 14 августа

Страна-террорист РФ в ночь на 14 августа атаковала Киевщину с помощью ударных БПЛА типа Shahed. В области работали силы ПВО, в результате падения обломков сбитых вражеских объектов произошло возгорание лесной подстилки.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг еще раз атаковал Киевщину ударными дронами. Тревога объявлялась дважды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет", – уточнил Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что в результате падения обломков за пределами населенного пункта произошло возгорание лесной подстилки. Пожар уже ликвидирован. Оперативные группы продолжают работу по фиксации возможных последствий ночной атаки.

Напомним, в ночь на среду, 14 августа, в значительном количестве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с тем, что враг снова запустил дроны-камикадзе типа Shahed.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 августа ПВО Украины ликвидировало 30 из 38 российских Shahed-131/36 иранской разработки. Оккупанты также атаковали нашу территорию двумя ракетами "Искандер-М"/KN-23 баллистического типа, сбить их не удалось.

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