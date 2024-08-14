Россияне атаковали Черниговщину дронами: попали в объект инфраструктуры

В ночь на 14 августа российские войска атаковали Черниговщину дронами-камикадзе. Поврежден инфраструктурный объект в Нежинском районе.

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Последствия атаки оперативно устранили экстренные службы, обошлись без пострадавших. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Ночью враг в очередной раз атаковал "Шахедами". В Нежинском районе попадание в инфраструктурный объект. Без жертв. Спасибо всем службам за оперативное устранение последствий", – отметил он.

Напомним, ночью захватчики запустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 23 ударные дроны типа "Шахед". Силы ПВО работали в восьми регионах нашего государства. По итогам ночного воздушного боя им удалось сбить 17 вражеских беспилотников.

В частности, есть сбитые вражеские объекты в Киевской области. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры в регионе не зафиксировано. Пострадавших нет. Однако из-за падения обломков сбитого дрона вне пределов одного из населенных пунктов вспыхнула лесная подстилка. Пожар оперативно ликвидирован.