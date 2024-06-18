Россияне обстреляли Харьковский район КАБами: есть разрушения и пострадавшая

Российские террористы ударили КАБами по поселку Слатино Дергачевской общины Харьковского района. В результате обстрела тяжелые ранения получила 51-летняя женщина, повреждены 5 жилых домов и 3 хозяйственные постройки.

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Об этом сообщили в Telegram Харьковской ОВО. Отмечается, что на момент обстрела пострадавшая находилась в огороде. Женщину госпитализировали в больницу с травматической ампутацией левой голени.

Напомним, также утром 18 июня оккупанты из артиллерии ударили по селу Куриловка Купянского района Харьковщины. В результате обстрела ранения получил 47-летний мужчина. Также повреждены жилые дома и хозяйственные помещения.

Также ночью 17 июня российские военные преступники ударили по Киевскому району Харькова управляемой авиационной бомбой. В городе раздался взрыв во время воздушной тревоги. В результате атаки было зафиксировано попадание в заведение детского отдыха.

"Разрушен один из корпусов. Пострадавших нет", – отметил городской голова.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 июня оккупанты снова обстреливали мирные населенные пункты в Донецкой области. В селе Звановка Бахмутского района погиб мужчина, а в Часовом Яру тяжелые ранения получила женщина.

– В результате минометного обстрела Херсона 17 июня погиб мужчина. По этому факту прокуратура начала расследование.

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