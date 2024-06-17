Россияне обстреляли Херсон: погиб гражданский. Фото

В понедельник вечером, 17 июня, российская армия атаковала Херсон. Пока известно об одном погибшем.

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Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин. По данному факту прокуратура начала расследование.

"К сожалению, есть погибший. Тело неизвестного мужчины обнаружили на территории одного из парков", – сообщил чиновник.

Отмечается, что, вероятно, мужчина погиб во время минометного обстрела. Последствия удара выясняются. Как уточнили правоохранители, по данным следствия, обстрел произошел около 19:00.

Напомним, что 17 июня войска России также нанесли удар по Полтавщине и попали в гражданскую инфраструктуру. В результате обстрела повреждены многоэтажные дома и энерголинии, 16 человек пострадали.

Под обстрелами страны-агрессора находился и Никополь на Днепропетровщине. Там ранения получили две женщины.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 16 июня, в Полтавской области также слышали звук взрывов. В ОВА заявили, что прилетов нет, никто не пострадал.

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