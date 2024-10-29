Россияне обстреляли Харьковщину: поврежден частный дом, есть пострадавшие

Вечером во вторник, 29 октября, российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Харьковщине. Под обстрелом оказалось село Безруки Дергачевской громады.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По населенному пункту враг ударил около 22:30.

Вследствие действий РФ был поврежден частный дом, предварительно, есть двое пострадавших.

"Осмотр места попадания продолжается", – написал Синегубов.

Напомним, что ночью во вторник, 29 октября, россияне нанесли по Харькову авиационный удар. Было попадание в Основянском районе, погибли две женщины и двое мужчин. По городу был нанесен удар новейшей ракетой-гибридом "Гром-Е1".

А вечером 28 октября войска России ударили фугасными авиабомбами ФАБ-500 по центру Харькова и попали в здание Госпрома, которое находится под охраной ЮНЕСКО . Там разрушены несколько этажей. По предварительным данным, пострадали девять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября российские оккупанты ударили КАБами по Шевченковскому, Киевскому и Салтовскому районам Харькова. Известно о шести пострадавших, повреждении домов и авто.

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