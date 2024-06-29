Россияне ударили по Дергачам в Харьковской области: пострадали двое гражданских

В субботу, 29 июня, страна-агрессор в очередной раз атаковала Харьковщину. На этот раз удар пришелся по городу Деркач.

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Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. По его данным, во время атаки пострадали двое гражданских.

"Оккупанты ударили по городу Дергачи Харьковского района. На эту минуту известно о двух пострадавших – 71-летней женщине (острая реакция на стресс) и 75-летнем мужчине (взрывное ранение). Данные обновляются", – сообщил чиновник.

Стоит отметить, что город, находящийся всего в 16 км от Харькова, постоянно попадает под вражеские обстрелы.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ утром 29 июня ударили кассетными боеприпасами по поселку Купянск-Узловой в Харьковской области. Под обстрел попало кладбище, в результате чего 70-летняя женщина получила ранения. Также враг из артиллерии обстрелял село Одноробовка Богодуховского района.

28 и 29 июня оккупанты накрыли огнем Херсонщину. Под ударом оказался ряд населенных пунктов. Также под обстрел попали Камышаны в территориальной громаде Херсона, пострадали два человека.

Кроме того, в ночь на 29 июня РФ атаковала Украину десятью "Шахедами", силы ПВО сбили все цели.