Россияне ударили по Циркунам на Харьковщине: есть раненые и повреждения гражданской инфраструктуры

Российские оккупационные войска днем пятницы, 28 июня, нанесли удар по Циркунам в Харьковской области. В результате есть раненые и повреждения гражданской инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. "Оккупанты ударили по Циркунам. Есть повреждения гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что враг применил по меньшей мере три управляемые авиабомбы (КАБ).

В результате атаки возникло возгорание частного дома и хозяйственного сооружения. Еще два попадания произошли на территории гражданского предприятия. Все профильные службы работают на месте.

Сейчас известно о восьми пострадавших.

"Есть возгорание в двух домах и хозяйственных постройках. Повреждены еще 10 домов", – уточнил Синегубов.

Следует отметить, что российские оккупационные войска продолжают атаковать населенные пункты Харьковской области. В частности, утром в пятницу, 28 июня, захватчики атаковали село Варваровка в Волчанской городской громаде Чугуевского района.

Напомним, накануне, 27 июня, оккупанты ударили по центру Курахово из "Ураганов". В результате вражеской атаки погибли мужчина и женщина, обоим было по 40 лет. Еще два человека получили ранения.

Также сообщалось, что в тот же день войска РФ ударили по домам возле заведения высшего образования в Харькове. Атаковали авиационными бомбами. Зафиксировано попадание в частные жилые дома. Некоторые из них разрушены. Предварительно, пострадало и общежитие одного из харьковских вузов. Информация о погибших и пострадавших не поступала.