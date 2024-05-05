В Харькове вражеский БПЛА попал в частный сектор: загорелись дома

В ночь на воскресенье, 5 мая. русские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Часть дронов они направили на Харьков, в городе есть попадание в частный сектор.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Под ударом оказался Основянский район Харькова.

Вследствие удара "Шахеда" там вспыхнул пожар – загорелись три частных дома. "Спасательные службы оперативно работают на месте происшествия", – написал мэр.

Напомним, что в ночь на субботу, 4 мая, российские захватчики атаковали Харьков ударными дронами типа Shahed. В городе было зафиксировано два попадания.

Мэр Терехов рассказал, что в Харькове пострадали производственное предприятие и станция технического обслуживания. Задело также дома мирных жителей, четыре человека получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Днем 4 мая в Харьковской области и в облцентре прогремели взрывы. Предварительно, российские оккупанты нанесли удары корректируемыми авиационными бомбами.

– Позже оккупанты снова атаковали Харьков. Вследствие этого обстрела есть попадание в Индустриальном районе города по гражданскому предприятию. Пострадали шесть человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!