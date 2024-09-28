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Россияне ночью атаковали Одесскую область: в Белгород-Днестровском пострадала база отдыха. Фото

Лилия Рагуцкая
Война против России
2 минуты
639
Россияне ночью атаковали Одесскую область: в Белгород-Днестровском пострадала база отдыха. Фото

В ночь на 28 сентября российские войска совершили ракетную атаку по Одесщине. Под вражеским ударом оказалась база отдыха в Белгороде-Днестровском районе.

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В результате прилета на базе отдыха вспыхнул пожар, он был частично разрушен. Подробности раскрыл начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Россияне ночью атаковали Одесскую область: в Белгород-Днестровском пострадала база отдыха. Фото

По Одесской области россияне ударили ракетами среди ночи.

"В результате вражеского обстрела в Белгород-Днестровском районе произошло возгорание и частичное разрушение базы отдыха. Также выгорели два рядом припаркованные легковые автомобили. Пожар был оперативно ликвидирован на общей площади 600 м2. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", – подчеркнул Кипер.

Россияне ночью атаковали Одесскую область: в Белгород-Днестровском пострадала база отдыха. Фото
Россияне ночью атаковали Одесскую область: в Белгород-Днестровском пострадала база отдыха. Фото
Россияне ночью атаковали Одесскую область: в Белгород-Днестровском пострадала база отдыха. Фото

Напомним, ранее стало известно, что 28 сентября российские войска атаковали "Шахедами" больницу в Сумах. После попадания в здание медучреждения там погиб один человек, а персонал вместе со спасателями и полицейскими начал эвакуацию пациентов.

В разгар эвакуации оккупанты нанесли повторный удар. По состоянию на 09:20 было известно о по меньшей мере шести погибших, среди которых сотрудник полиции. Также есть пострадавшие, в том числе полицейский.

Всего в ночь на 28 сентября Силы обороны сбили 71 вражескую цель из 77, фиксировавшихся в воздушном пространстве Украины. В частности, уничтожены 69 "Шахедов" и две ракеты.

ПВО ночью работало в 13 областях нашего государства.

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