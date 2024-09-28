Россияне ночью атаковали Одесскую область: в Белгород-Днестровском пострадала база отдыха. Фото

В ночь на 28 сентября российские войска совершили ракетную атаку по Одесщине. Под вражеским ударом оказалась база отдыха в Белгороде-Днестровском районе.

Видео дня

В результате прилета на базе отдыха вспыхнул пожар, он был частично разрушен. Подробности раскрыл начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По Одесской области россияне ударили ракетами среди ночи.

"В результате вражеского обстрела в Белгород-Днестровском районе произошло возгорание и частичное разрушение базы отдыха. Также выгорели два рядом припаркованные легковые автомобили. Пожар был оперативно ликвидирован на общей площади 600 м2. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", – подчеркнул Кипер.

Напомним, ранее стало известно, что 28 сентября российские войска атаковали "Шахедами" больницу в Сумах. После попадания в здание медучреждения там погиб один человек, а персонал вместе со спасателями и полицейскими начал эвакуацию пациентов.

В разгар эвакуации оккупанты нанесли повторный удар. По состоянию на 09:20 было известно о по меньшей мере шести погибших, среди которых сотрудник полиции. Также есть пострадавшие, в том числе полицейский.

Всего в ночь на 28 сентября Силы обороны сбили 71 вражескую цель из 77, фиксировавшихся в воздушном пространстве Украины. В частности, уничтожены 69 "Шахедов" и две ракеты.

ПВО ночью работало в 13 областях нашего государства.