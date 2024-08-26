Россияне нанесли комбинированный удар по Полтавщине: ранены 6 человек, в области перебои со светом. Фото

В понедельник, 26 августа, российские оккупанты совершили комбинированную атаку на Полтавскую область. Под ударом оказался промышленный объект, частный дом, объекты критической и гражданской инфраструктуры. Пострадали шесть человек.

Видео дня

О последствиях обстрелов сообщили в Telegram начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин и пресс-служба Офиса генерального прокурора. Отмечается, что обломками БПЛА поврежден частный дом в Лубенском районе. Женщина, которая в нем проживала, получила ранение. Еще пять человек пострадали в результате обстрела промышленного объекта.

Как отметил Пронин, из-за обстрелов в области применили превентивные и аварийные отключения электроэнергии. Позже их отменили и ввели график почасовых отключений – с 14:30 до 23:59 будут применять одновременно четыре очереди. Местные власти призвали граждан бережно потреблять электроэнергию, особенно в часы максимальной нагрузки.

Полтавская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). На местах происшествия работают экстренные службы.

Напомним, 26 августа Россия совершила комбинированную атаку по Украине, применяя дроны-камикадзе и разные типы ракет. После ночных взрывов из-за "Шахедов", утром они звучали во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: сообщалось о повреждениях, жертвах, а также аварийных отключениях электроэнергии.

15 областей пострадали сегодня в результате российской массированной атаки. Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 26 августа российские террористы атаковали Днепровский район Херсона, а в Золотой Балке сбросили взрывчатку с БПЛА на гражданский автомобиль. В результате атаки пострадали по меньшей мере 5 человек: два мужчины и три женщины.

– 26 августа россияне массированно атаковали Днепровский и Криворожский районы Днепропетровской области. В результате военного преступления погиб 69-летний мужчина, еще один пострадал.

– В Киеве также прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупанты запустили ракеты на украинскую столицу, работала ПВО. Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что главной целью сложной, комбинированной атаки всех этих многочисленных крылатых, баллистических, аэробалистических ракет и ударных дронов стали объекты инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!