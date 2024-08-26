В Киеве были слышны взрывы, начались перебои со светом и водой: что известно

Утром 26 августа в Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупанты запустили ракеты на украинскую столицу, работает ПВО.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram Киевской областной военной администрации. Там призвали граждан оставаться в укрытиях и не снимать работу украинских защитников.

Корреспондент OBOZ.UA сообщил, что в столичном метро во время ракетной атаки РФ собралось много людей, пережидающих тревогу.

Местные Telegram-каналы сообщили, что в разных районах Киева пропал свет. Местные Telegram-каналы сообщили, что в разных районах Киева исчез свет. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что на правом берегу из-за отключения электроэнергии есть перебои с водоснабжением.

НЭК "Укрэнерго" предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света. В DTEK обратили внимание, что при экстренных отключениях графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, – не действуют.

Напомним, утром 26 августа подняла в воздух бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 для ракетных ударов по Украине. В это время оккупанты уже атаковали наши регионы группами дронов-камикадзе, позже вывели в море ракетоносители, в дальнейшем были пуски и крылатых ракет, и баллистики.

После 08:00 взрывы прогремели в Харькове, Кропивницком, Кривом Роге, Винницкой области, со временем – в Днепре, Киеве и Одессе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На подступах к Киеву ночью 26 августа защитники неба уничтожили около десятка российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Для столицы атака прошла без последствий.

– 25 августа россияне ударили по населенному пункту Свеса Сумской области – враг сбросил управляемые авиабомбы прямо на жилой квартал поселка. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!