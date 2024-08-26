Окупать утром массированно ударили по Днепропетровщине, произошли пожары: есть жертва
Утром 26 августа российские оккупанты массированно атаковали Днепровский и Криворожский районы Днепропетровской области. В результате военного преступления погиб 69-летний мужчина, еще один пострадал.
Также произошло несколько возгораний. В частности, пожар в дачном доме, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Впоследствии он добавил, что из-под завалов дачного дома в Днепровском районе достали мужчину. Ему оказывают необходимую медпомощь.
"В общей сложности там, по предварительным данным, повреждены с десяток домов. 2 – разрушены. Повреждено хозяйственное сооружение. Пожар спасатели потушили", – проинформировал глава ОВА.
Напомним, 26 августа государство-террорист совершило комбинированную атаку по Украине, применяя дроны-камикадзе и различные типы ракет. После ночных взрывов из-за "Шахедов", утром они звучали во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: сообщалось о повреждениях, жертвах, а также аварийных отключениях электроэнергии.
Около 08:00 было шумно в Харькове, Кропивницком, Кривом Роге, Винницкой области, позже – в Днепре и Киеве. В регионах работала ПВО.
В результате вражеской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом – это произошло из-за падения обломков сбитого дрона. Позже враг атаковал инфраструктурный объект в городе – погиб человек.
Гендиректор ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что Россия ведет обстрел энергосистемы Украины. В Черкасской, Николаевской, Днепропетровской и Киевской областях были введены аварийные отключения света.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Ночью 26 августа защитники неба уничтожили на подступах к Киеву около десятка российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Для столицы атака прошла без последствий
– Утром 26 августа взрывы прогремели в Киеве. Оккупанты запустили ракеты на украинскую столицу, работала ПВО. В разных районах Киева также пропал свет и начались перебои с водоснабжением.
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