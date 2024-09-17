Россияне атаковали Сумы "Шахедами": в городе перебои со светом

Страна-агрессор в ночь на 17 сентября атаковала город Сумы "Шахедами". В городе начались перебои со светом.

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Об этом сообщили в Сумской ОВО. Как рассказали, источники OBOZ.ua в городе, начиная с 23:20, там насчитали около 10 взрывов. Электропитание нестабильно.

"Сегодня ночью враг, используя БПЛА "Шахед", нанес массированный авиационный удар по городу Сумы", – говорится в сообщении.

Последствия атаки уточняются, все службы работают над ликвидацией последствий атаки. Силы ПВО активно ведут противовоздушную борьбу и противодействуют вражеским ударам.

"Берегите себя и находитесь в укрытиях!" – резюмировали ситуацию в ОВА.

Ранее сообщалось, что днем 15 сентября войска Российской Федерации запустили авиационные бомбы по Харькову, в городе была слышна серия взрывов. Пострадал 12-этажный жилой дом, есть разрушение и пожар, а также одна погибшая женщина и 42 пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером 14 сентября российские войска также атаковали Харьков бомбами. Пожар возник в Киевском районе. Позже Олег Синегубов сообщил о повреждении зданий больницы и учебного заведения.

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