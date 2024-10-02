Россияне атаковали Сумщину 'Шахедами': обесточены три территориальные громады

В ночь с 1 на 2 октября российские оккупационные войска атаковали "Шахедами" Сумскую область. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры Шосткинского района.

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Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. По предварительным данным, вследствие обстрела россиян были обесточены Шосткинская, Глуховская и Ямпольская территориальные громады.

"Противовоздушные бои продолжаются. Наши подразделения ПВО работают над уничтожением вражеских средств поражения", – добавили в ОВА.

Тем временем аварийно-спасательные службы уже начали работы по ликвидации последствий атаки врага.

Ранее, утром 1 октября, россияне нанесли авиационные удары по Сумщине. Они направили четыре управляемых авиабомба на гражданскую инфраструктуру Эсманьской громады в Шосткинском районе. Вследствие атаки погибла женщина, также есть раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в ночь на 28 сентября атаковали "Шахедами" город Сумы. В облцентре вследствие атаки зафиксированы попадания, поражено заведение здравоохранения.

После того, как на место отправились экстренные службы, враг нанес повторный удар. Погибли по меньшей мере девять человек.

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