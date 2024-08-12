Россияне атаковали с дрона автомобиль гражданских на Херсонщине: что известно о последствиях

Российские войска с левого, временно оккупированного берега Херсонщины атаковали гражданский автомобиль. Это произошло 12 августа на территории Белозерской громады; пострадали двое мирных жителей.

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Пресс-служба Херсонской областной государственной (военной) администрации сообщила в Telegram, что российские захватчики для атаки использовали дрон. Двое потерпевших с ранениями попали в больницу.

"Транспортное средство двигалось по трассе, когда оккупационные войска сбросили на него взрывчатку с беспилотника", – рассказали в ОВА.

Пострадали 59-летний мужчина и 47-летняя женщина. У них взрывные травмы и обломочные ранения.

Где именно произошел обстрел, представители местной власти не уточнили.

Напомним: 12 августа ВС РФ также ударили из артиллерии по городу Украинск в Покровском районе Донетчины. Погибли два человека, еще один получил ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате массированного вражеского обстрела Херсонщины 11 августа погиб один гражданский, еще девять пострадали.

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