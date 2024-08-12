Россияне атаковали с дрона автомобиль гражданских на Херсонщине: что известно о последствиях
Российские войска с левого, временно оккупированного берега Херсонщины атаковали гражданский автомобиль. Это произошло 12 августа на территории Белозерской громады; пострадали двое мирных жителей.
Пресс-служба Херсонской областной государственной (военной) администрации сообщила в Telegram, что российские захватчики для атаки использовали дрон. Двое потерпевших с ранениями попали в больницу.
"Транспортное средство двигалось по трассе, когда оккупационные войска сбросили на него взрывчатку с беспилотника", – рассказали в ОВА.
Пострадали 59-летний мужчина и 47-летняя женщина. У них взрывные травмы и обломочные ранения.
Где именно произошел обстрел, представители местной власти не уточнили.
Напомним: 12 августа ВС РФ также ударили из артиллерии по городу Украинск в Покровском районе Донетчины. Погибли два человека, еще один получил ранения.
Как сообщал OBOZ.UA, в результате массированного вражеского обстрела Херсонщины 11 августа погиб один гражданский, еще девять пострадали.
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