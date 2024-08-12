Оккупанты накрыли артиллерией Украинск на Донетчине: есть погибшие. Фото

Войска страны-агрессора России около полудня в понедельник, 12 августа, ударили из артиллерии по городу Украинск Селидовской городской громады Покровского района Донетчины. Вследствие обстрела погибли два человека, еще один получил ранения.

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Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. В официальном Telegram-канале он также обнародовал фото последствий удара по Украинску.

По словам Филашкина, враг повредил два пятиэтажных дома.

"Два человека погибли и один ранен вследствие обстрела Украинска. Около полудня россияне открыли по городу артиллерийский огонь – повредили две пятиэтажки", – говорится в сообщении.

Руководитель ОВА добавил, что от Украинска до фронта остается менее десяти километров.

"Город в зоне поражения разного оружия. Оставаться там – опасно! Эвакуируйтесь вовремя!" – призвал чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11 августа войска РФ ударили ракетами по объектам инфраструктуры в Сумском районе. Вследствие обтрела были ранены два человека.

Кроме того, накануне оккупанты массированно обстреляли Херсонщину. Одна женщина погибла, девять человек получили ранения, двое из которых в тяжелом состоянии.

В Антоновке под Херсоном был уничтожен храм УГКЦ. 9 августа помещение едва не сгорело из-за сброса с БПЛА, а 11-го оккупанты "добили" его ракетой.

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