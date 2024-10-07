Россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами: пострадала портовая инфраструктура, погиб человек
В понедельник, 7 октября, Одесса снова стала мишенью для российских оккупационных войск. На этот раз враг нанес удар баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. В результате атаки произошло попадание в гражданское судно под флагом Палау, что привело к гибели 60-летнего украинца, работника компании, обрабатывающей грузы.
Еще пятеро иностранных граждан получили ранения – четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один – в легком.
Только сегодня судно зашло для погрузки. Однако через несколько часов стало мишенью страна-агрессора.
Кипер отметил, что эта атака является второй за последние несколько дней, направленной на сорвание работы Украинского зернового коридора. В течение этого времени агрессор атаковал два гражданских судна в портах Одесщины, нанося ущерб не только людям, но и портовой инфраструктуре.
Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба отметил, что атаки на суда, которые должны были вывозить грузы из Украины, являются частью целенаправленной стратегии России, направленной на устрашение и препятствие нормальному функционированию морского коридора. В результате таких действий может увеличиться нестабильность в странах, которые зависят от импорта продовольствия, а также могут возникнуть новые напряжения в международных отношениях.
"Важно, чтобы портовая инфраструктура была защищена от террора, а свободное и безопасное мореходство было гарантировано. Должны и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону и силой оружия и силой дипломатии привлекать врага к ответственности", – добавил он.
Российские оккупационные войска в понедельник, 7 октября, атаковали Славянск на Донетчине. В результате обстрела погиб один человек, а еще семеро получили ранения, среди которых двое детей.
7 октября 2024 года российская оккупационная армия нанесла очередной авиаудар по Константиновке. В результате вражеской атаки пострадали четверо гражданских.
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