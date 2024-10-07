Россияне обстреляли Славянск: погиб человек, среди раненых – двое детей. Фото

Российские оккупационные войска в понедельник, 7 октября, атаковали Славянск на Донетчине. В результате обстрела погиб один человек, а еще семеро получили ранения, среди которых двое детей.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По состоянию на 20.00 известно, что среди раненых - 2-летняя и 13-летняя девушки, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

Также среди пострадавших 25-летняя мать, три женщины от 21 до 72 лет. А еще одна из жительниц пережила острое стрессовое расстройство из-за атаки.

Обстрел, во время которого российские войска выпустили, вероятно, два снаряда из "УМПБ Д-30 СН", произошел 7 октября 2024 в 17:10. Удары попали во двор многоквартирного дома и на проезжую часть. От полученных травм погиб 44-летний мужчина, находившийся в автомобиле, его не удалось спасти, несмотря на госпитализацию.

В результате атаки были повреждены по меньшей мере три жилых дома, автомобили и автомойка. Прокуратура Донбасса открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) и занимается фиксацией военных преступлений.

"Будьте ответственны! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" – подчеркнул Филашкин.

Российские оккупационные войска утром 2 октября в очередной раз нанесли удар по Славянску Донецкой области. Враг попал в частную гостиницу в районе Молочар.

Ранее сообщалось, что войска Российской Федерации днем в среду, 2 октября, обстреляли Краматорск в Донецкой области. Предварительно есть по меньшей мере один пострадавший мирный житель. был поврежден гаражный кооператив, неработающее инфраструктурное предприятие, объект социальной инфраструктуры, частные дома.

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