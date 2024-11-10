Россияне атаковали дронами Одессу и район: повреждены жилые дома, есть пострадавший

В ночь на воскресенье, 10 ноября, российские оккупационные войска снова атаковали Одессу и область дронами-камикадзе "Шахед". Из-за этого в областном центре и Одесском районе есть повреждения гражданской инфраструктуры, один человек пострадал.

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Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Вследствие атаки ударными беспилотниками в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, автомобили.

На некоторых локациях также возникли пожары.

"Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Оказывается помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесщины", – написал Кипер.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России ночью в пятницу, 8 ноября, атаковали Одессу ударными беспилотниками типа Shahed-136. Вследствие вражеской атаки один человек погиб, 13 человек ранены, среди которых 2 детей.

Были повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и автомобили горожан.

Российский "Шахед" прилетел в дом, где жили супружеская пара и их сын, разрушив дом дотла. Спасатели обнаружили под завалами дома тело жены, ее муж и сын госпитализированы.

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