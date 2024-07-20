Россияне атаковали дроном село на Харьковщине: четверо гражданских получили ранения

В 15:40 20 июля российские террористические войска ударили FPV-дроном по селу Ивашки в Харьковской области. В результате атаки четверо гражданских получили ранения разной степени.

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Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что вражеские снаряды попали в магазин.

Предварительно, по словам чиновника, ранения получили двое мужчин 48 и 33 лет и две женщины 62 и 44 лет. В настоящее время их госпитализировали в больницу.

Напомним, 19 июля россияне ударили по Одесской области противорадиолокационной ракетой Х-31ПД. Также захватчики двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 нанесли удар по Николаевщине.

Российские террористы используют ракеты Х-31 разных модификаций для ударов по радарам в составе зенитных ракетных комплексов, батарей зенитной артиллерии, артиллерийских РЛС. Также они могут приводиться на другие источники радиоизлучения и радиостанции связи.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 20 июля оккупанты атаковали ряд населенных пунктов Харьковщины: в местах попаданий загорались пожары, разрушениям подверглась инфраструктура, админздания, склады, зернохранилище, более 50 жилых домов.

– 20 июля россияне нанесли удары по железной дороге Харьковщины. В результате атак пострадали четверо сотрудников, повреждены здания и поезда.