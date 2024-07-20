Враг атаковал Харьковщину 'Искандером': есть жертвы, повреждены более 50 домов

Российские войска с ночи 20 июля атаковали Харьковщину. Под вражеским огнем оказался ряд населенных пунктов: в местах попаданий вспыхнули пожары, разрушениям подверглись инфраструктура, админздания, склады, зернохранилище, более 50 жилых домов.

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Есть жертвы и раненые среди гражданского населения. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он рассказал, что около 04:10 утра россияне ударили вблизи села Лесное Малоданиловской территориальной громады в Харьковском районе. Попадание пришлось на лесной массив, вспыхнул пожар.

Менее чем за час до того, в 03:15, оккупанты ударили ракетами по селу Барвенково Барвинковской ТГ Изюмского района.

"В результате обстрела "Искандер" по объекту инфраструктуры повреждено более 50 жилых домов, административные здания, хозяйственные сооружения, автомобили. Погибли 2 мужчины и 3 человека ранены", – отметил Синегубов.

В начале суток, около 00:10, захватчики атаковали село Алексеевка Краснокутской ТГ в Богодуховском районе. Из-за обстрела загорелось складское помещение: горела пшеница и конструктивные элементы здания. Повреждены в общей сложности три складских здания.

В конце дня 19 июля, в 23:45, российский "Искандер" поразил зернохранилище в селе Водяное той же Краснокутской территориально громады.

Зато еще днем, около 10:34, захватчики атаковали Купянск: там горел дом, а в районе 9 утра ударили по Казачьей Лопани Дергачевской территориальной громады Харьковского района, в результате обстрела загорелась крыша жилого дома.

Напомним, в ночь на 20 июля РФ атаковала Украину дронами и ракетами: под ударом оказались пять областей, сообщается о прилетах по инфраструктуре.

Также об атаке заявили в "Укрзалізниці": захватчики ударили по железной дороге Харьковщины. Повреждены здания и подвижной состав, есть раненые.

По данным Воздушных сил, всего враг запустил по нашему государству 16 беспилотников, три баллистических и одну крылату ракеты. Силы ПВО сбили 13 целей: 12 "Шахедов" и один БПЛА неустановленного типа.