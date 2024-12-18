Россияне атаковали дроном гражданское авто в Херсоне: есть погибший и раненый. Фото

Херсон вечером среды, 18 декабря, российские оккупанты в очередной раз атаковали с воздуха. В частности, в результате атаки российского беспилотника погиб один человек, еще один получил ранения.

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Как отмечает глава городской военной администрации Роман Мрочко, в Корабельном районе города захватчики сбросили с дрона взрывчатку на гражданский автомобиль. В авто находились два человека.

"41-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один – 46-летний пострадавший – доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями", – рассказал городской голова.

Как добавили в Херсонской областной прокуратуре, вражеская атака произошла около 17:00; после взрыва автомобиль загорелся.

В настоящее время начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Расположенный на берегу Днепра, Херсон является фронтовым городом – уже на другом берегу находятся оккупанты. До вражеских позиций меньше километра.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия использует мирных жителей Украины как "мишени" для того, чтобы тренировать операторов БПЛА. При этом захватчики целенаправленно охотятся на автомобили, велосипеды и даже пешеходы. От таких вражеских дроновых атак больше всего страдают жители Херсона.

Напомним, российские оккупанты 1 декабря атаковали из дрона общественный транспорт в Херсоне. Во второй половине дня они сбросили взрывчатку на рейсовый автобус в облцентре.

Из-за этой атаки погибла известная в городе и области волонтерка.

Ранее оккупанты атаковали из БПЛА маршрутку в Днепровском районе Херсона. В результате атаки погибли две женщины и мужчина. Еще не менее восьми человек получили ранения, пострадавшие находятся под наблюдением медиков.