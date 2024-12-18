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Россияне атаковали дроном гражданское авто в Херсоне: есть погибший и раненый. Фото

Михаил Левакин
Война против России
2 минуты
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Россияне атаковали дроном гражданское авто в Херсоне: есть погибший и раненый. Фото

Херсон вечером среды, 18 декабря, российские оккупанты в очередной раз атаковали  с воздуха. В частности, в результате атаки российского беспилотника погиб один человек, еще один получил ранения.

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Как отмечает глава городской военной администрации Роман Мрочко, в Корабельном районе города захватчики сбросили с дрона взрывчатку на гражданский автомобиль. В авто находились два человека.

"41-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один – 46-летний пострадавший – доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями", – рассказал городской голова.

Россияне атаковали дроном гражданское авто в Херсоне: есть погибший и раненый. Фото

Как добавили в Херсонской областной прокуратуре, вражеская атака произошла около 17:00; после взрыва автомобиль загорелся.

В настоящее время начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Расположенный на берегу Днепра, Херсон является фронтовым городом – уже на другом берегу находятся оккупанты. До вражеских позиций меньше километра.

Россияне атаковали дроном гражданское авто в Херсоне: есть погибший и раненый. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия использует мирных жителей Украины как "мишени" для того, чтобы тренировать операторов БПЛА. При этом захватчики целенаправленно охотятся на автомобили, велосипеды и даже пешеходы. От таких вражеских дроновых атак больше всего страдают жители Херсона.

Напомним, российские оккупанты 1 декабря атаковали из дрона общественный транспорт в Херсоне. Во второй половине дня они сбросили взрывчатку на рейсовый автобус в облцентре.

Из-за этой атаки погибла известная в городе и области волонтерка.

Ранее оккупанты атаковали из БПЛА маршрутку в Днепровском районе Херсона. В результате атаки погибли две женщины и мужчина. Еще не менее восьми человек получили ранения, пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

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