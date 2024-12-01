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Оккупанты ударили по общественному транспорту в Херсоне: есть погибшие и раненые
Утром 1 декабря россияне ударили из дрона по общественному транспорту в Херсоне. Предварительно известно о гибели не менее трех горожан.
Еще минимум семь человек получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Ужасное утро для Херсона. Около 8:15 российские военные атаковали из БпЛА общественный транспорт в Днепровском районе. К сожалению, есть погибшие и раненые", – говорится в сообщении.
Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко уточнил: под ударом оказалась маршрутка.
По предварительным данным, по состоянию на 09:39 известно о трех погибших и семерых раненых. Пострадавших доставили в больницу, там их обследуют медики.
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