Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на рейсовый автобус в Херсоне, есть пострадавшие

Российские оккупанты второй раз за день атаковали с дрона общественный транспорт в Херсоне. После обеда 1 декабря они сбросили взрывчатку на рейсовый автобус в облцентре.

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Известно о минимум двух пострадавших. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Атаку враг совершил около 15:40. Сначала в Херсонской ОВА сообщили об одной раненой: 44-летнюю женщину с миннов-взрывной травмой доставили в больницу.

Впоследствии стало известно о второй потерпевшей. В результате атаки 35-летняя херсончанка получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения головы.

Помощь пострадавшей медики "скорой" оказали на месте, от госпитализации она отказалась.

Напомним, в этот день оккупанты атаковали с БпЛА маршрутку в Днепровском районе города. В результате атаки погибли две женщины и мужчина. Еще по меньшей мере восемь человек получили ранения, пострадавшие находятся под наблюдением медиков.