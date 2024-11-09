Жена погибла, муж и сын в больнице: в сети показали, что осталось от дома в Одессе после атаки России. Фото и видео

В результате российской атаки в ночь на 9 ноября в Одессе пострадала целая семья. Российский "Шахед" прилетел в дом, где жила супружеская пара и их сын, разрушив жилье дотла.

Видео дня

Спасатели обнаружили под завалами дома тело жены, ее муж и сын госпитализированы. Об этом сообщает телеканал "Мы-Украина".

"Одесса. Все, что осталось от дома, где пострадала целая семья. Здесь нашли под завалами тело женщины. Ее муж и сын в больнице", – говорится в сообщении.

"Мы-Украина" также показывает фотографии и видео с места очередного теракта России.

Напомним, в ночь на 9 ноября силы ПВО сбили 32 из 51 дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала Украину. Основная часть "Шахедов" была направлена на Одесскую область.

В частности, Россия атаковала Одессу. "Шахеды" повредили несколько многоэтажек, админздания и гражданские автомобили.

К утру 9 ноября стало известно, что в результате атаки есть погибшая и по меньшей мере 13 раненых. Среди пострадавших – двое детей.