Россия атаковала Одессу дронами: раздались мощные взрывы, работали силы ПВО

Войска России ночью в пятницу, 8 ноября, атаковали Одессу ударными беспилотниками типа Shahed-136. В городе и регионе была объявлена воздушная тревога, работали силы ППО.

Видео дня

Об этом сообщил глава Одесской обласной военной администрации Олег Кипер на своем канале в Telegram. В Воздушных силах ВСУ предупреждали про группу "Шахедов" из акватории Черного моря в сторону Одессы и области.

"Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях!" – написал Кипер.

Тем временем в социальных сетях пишут, что российские оккупанты попали "Шахедом" в жилой комплекс в Одессе, на месте начался пожар, работают спасательные службы и медики. Власти города эту инфрмацию не подтверждали.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 ноября армия РФ совершила массированную атаку ударными беспилотниками на Одессу и Одесский район. Погиб один человек, девять пострадали. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры – жилых домов и школы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!