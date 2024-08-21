Россияне атаковали детский сад и частные дома в Херсонской области: есть разрушения, погибший и раненые. Фото

Российские оккупанты усилили количество ударов и обстрелов освобожденных частей Херсонской области. Как результат – выросла статистика относительно пострадавших и разрушения инфраструктуры Херсонщины.

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Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, в текущие сутки захватчики с воздуха атаковали детский сад и частные дома в Херсонской области. Только в областном центре за сутки есть 1 погибшая и 11 раненых мирных жителей.

В частности, сегодня днем под удар попал детский сад в поселке Золотая Балка. Из-за попадания FPV-дрона в помещении начался пожар (на фото выше и ниже). К счастью, здесь никто из людей не пострадал.

Но около 18:30 оккупанты сбросили взрывчатку с БпЛА на мирного жителя Антоновки. "Скорая" доставила 32-летнего мужчину в больницу (у него взрывная травма и обломочное ранение ноги). Приблизительно в это время в Кизомысе захватчики атаковали с беспилотника мужчину, который находился на собственном подворье. Его также госпитализировали в больницу.

Однако больше всего достается областному центру. По информации главы ХОВА Романа Мрочко, в Херсонской громаде за сутки 1 погибшая и 11 раненых.

В частности, из-за российских обстрелов получила не совместимую с жизнью взрывную травму женщина 84 лет. Среди раненых 8 мужчин 27, 31, 42, 54, 55, 57, 65, 74 лет и три женщины – две 54-летние и 72 лет.

Больше всего травмированных в Днепровском районе города.

Как сообщал OBOZ.UA, вчера российские оккупационные войска обстреливали Змиевку, Антоновку и Херсон. Вчера один человек из-за действий оккупантов погиб, также были ранены.

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