Россияне несколько раз за день обстреляли Херсонщину: есть погибший и раненые

Во вторник, 20 августа, российские оккупационные войска продолжили атаковать Херсонщину, под огнем врага были Змиевка, Антоновка и Херсон. Один человек из-за действий оккупантов погиб, также есть раненые.

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Об этом сообщили в Херсонской ОВА и Херсонской областной прокуратуре. "Российские военные с утра и до ночи обстреливают город и область, атакуют гражданских людей дронами. Только сегодня – девять пострадавших, трое среди них – дети", – отметил глава ОВА Александр Прокудин.

В селе Змиевка из-за атаки с беспилотника ранения получил местный житель. К сожалению, они оказались для пострадавшего смертельными.

В Херсоне оккупанты ударили по Днепровскому району, из-за атаки вражеского обстрела пострадал ребенок. 14-летний парень получил взрывную травму, ранение туловища и ноги. Его госпитализировали в больницу, где медики оказали раненому всю необходимую помощь.

В поселке Антоновка около 17:40 российские военные применили для атаки БПЛА. Захватчики сбросили взрывчатку вблизи местного магазина.

Раздался взрыв, вследствие которого пострадали четверо местных жителей. Трех людей доставили в больницу, еще одному помощь была оказана на месте.

"Ситуация в прибрежных зонах – самая критическая. Еще раз призываю: позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих детей. Эвакуация бесплатна. Обращаться по телефону "горячей" линии Херсонской ОВА: 0800 33 0951. И мы поможем вам", – призвал Прокудин.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска утром 20 августа в очередной раз обстреляли Херсон. Вследствие вражеской атаки один человек получил ранения.

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