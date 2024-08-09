Россияне атаковали беспилотником села в Херсонской области: есть раненые гражданские

Российские оккупационные войска в течение пятницы, 8 августа, снова обстреливали мирные населенные пункты в Херсонской области. Под вражеским ударом оказались населенные пункты Антоновка и Широкая Балка, а также Белозерская громада.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Херсонской областной военной администрации. В результате террористических обстрелов армии России ранения получили по меньшей мере трое мирных жителей.

Антоновку, как отметили в ОВА, атаковали ударным беспилотником. Пострадал 26-летний мужчина, находившийся в момент удара на улице. Он получил минно-взрывную и черепно-мозговую травму, а также контузию и ранение лица.

Бригада экстенной медицинской помощи доставила пострадавшего в больницу.

Кроме того, росийская армия сбросила взрывчатку с дрона в Широкой Балке. Из-за взрыва боеприпаса пострадал 62-летний мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной трамовой. В настоящее время потерпевшего дообследуют и оказывают необходимую помощь.

Около 22:00 оккупационные войска ударили из артиллерии по Белозерской громаде. Пострадал 55-летний мужчина, попавший под удар во дворе собственного дома. У него – ранение лица, плеча, бедра и живота.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы нанесли ракетный удар по торговому центру в Константиновке Донецкой области, на месте возник сильный пожар. По меньшей мере 14 человек погибли и 43 получили ранения. Среди погибших, вероятно, – трое детей.

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