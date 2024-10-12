Россия продолжает бомбить Донбасс: за сутки трое гражданских погибли и еще восемь получили ранения

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донбасса. В Донецкой области за сутки 11 октября оккупанты убили трех человек.

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Еще восемь гражданских получили ранения. О вражеских атаках и их последствиях рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Чиновник констатировал, что за минувшие сутки оккупанты лишили жизни трех жителей Донбасса. Двое погибших погибли из-за вражеских ударов по Богоявленке. Еще одна жертва – в Иванополье.

Ранения в результате российских атак за сутки получили восемь жителей Донецкой области: по двое пострадавших – в Часовом Яру и Ясной Поляне, по одному – в Константиновке, Мирнограде, Великой Новоселке и Плещеевке.

В целом, за время полномасштабного вторжения, Россия убила по меньшей мере 2806 мирных жителей Донбасса, ранила – 6278. Эти данные – минимальные, поскольку не учитывают убитых и раненых украинцев в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла ракетный удар по жилому микрорайону в Сумах. Последствия удара пока неизвестны.

Также стало известно, что оккупанты ночью атаковали жилой сектор Запорожья, в результате атаки есть раненые и разрушения.

А в одном из микрорайонов Херсона из-за российских атак возник пожар в складском помещении.