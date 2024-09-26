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Россия готовит "Бучу-2" на Курщине и "разгревает" инфопространство: что стоит за заявлениями людей Путина

Марина Лисничук
Война против России
4 минуты
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Россия готовит 'Бучу-2' на Курщине и 'разгревает' инфопространство: что стоит за заявлениями людей Путина

Страна-агрессор Россия, похоже, задумала очередное военное преступление – с убийствами и расстрелами, как в Буче во время вторжения ее войск в Киевскую область в 2022 году. Вот только эти зверства российские террористы планируют совершить на собственной территории – в Курской области, а затем приписать все якобы Вооруженным силам Украины.

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Подготовку к реализации такого сценария ведет ФСБ, в то же время кремлевские пособники уже "разогревают" под это инфопространство. OBOZ.UA рассказывает подробнее о том, что стоит за заявлениями путинских пропагандистов, из уст которых звучат лживые вбросы об операции украинских сил на Курщине.

Что задумал агрессор

Так, после неожиданного украинского наступления на российскую территорию в Кремле начали готовить информационную "контратаку", целью которой является фальсификация преступлений и обвинение в них воинов ВСУ.

По некоторым источникам, военной разведке Украины известно, что в Москве есть прописанный сценарий, который уже частично реализуется. В частности, ФСБ стремится разыграть сцены, которые позволят РФ заявить, что на Курщине произошли события, "похожие на Бучу или Сребреницу", но якобы с участием украинских бойцов. То есть, российские военные преступники намерены повторить все, что они делали в районах Киевщины во время оккупации в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, однако "более глобальное".

Россия готовит "Бучу-2" на Курщине и "разгревает" инфопространство: что стоит за заявлениями людей Путина

На этот раз план российских спецслужб сложен и имеет множество компонентов. Одним из элементов пропаганды в этой операции является заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой о якобы "украинских концлагерях в Курской области".

Еще более циничное заявления выдала международная преступница, так называемая уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она утверждала, что "ВСУ совершают военные преступления в районах Курской области".

Пропагандисты 23 сентября собрали целую пресс-конференцию в "РИА Новости", где предоставили "доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неона*истов", в котором якобы впервые были озвучены "системные доказательства злодеяний со стороны Украины" на территории Курщины. Автором этого "доклада" стал Максим Григорьев, которого в росСМИ называют "главой общественного трибунала" и членом общественной палаты РФ.

"Во время общения с людьми в одном из пунктов временного размещения в Курской области, нам рассказали, как боевики зашли в один из продуктовых магазинов, забрали всю еду, потребовали еще, а когда выяснилось, что больше забрать нечего, – расстреляли ни в чем не виноватых людей", – заявляла Москалькова на этом собрании пропагандистов.

План – "надавить на эмоции" мирового сообщества

Кроме этого, для реализации своего сценария агрессор планирует собрать часть населения Курщины и срочников армии РФ, подвергнуть их пыткам, совершать насилие в отношении женщин и детей. Не исключено, что россияне готовы замучить своих соотечественников до смерти. Все, как при "Бучанской резне". А потом, как в случае теракта в Еленовке, где оккупанты убили десятки украинских защитников, после готовности "места трагедии и зверств ВСУ" туда приедут российские и приглашенные ими иностранные СМИ, а также дипломаты, которые разнесут эту лживую информацию по миру.

Россия готовит "Бучу-2" на Курщине и "разгревает" инфопространство: что стоит за заявлениями людей Путина

Не исключено, что для усиления эффекта Кремль может даже представить нескольких пленных украинских воинов, "обработанных" российской пропагандой так, чтобы они "подтвердили" эти ужасы, – чтобы сильнее "надавить на эмоции", особенно партнеров Украины.

Что хуже всего, это может быть лишь частью того масштабного преступного плана государства-террориста России, который она готовится реализовать после того, как ВСУ покинут Курскую область. Мировому сообществу следует обратить особое внимание на эти цинические замыслы Кремля и не дать им осуществиться.

Россия готовит "Бучу-2" на Курщине и "разгревает" инфопространство: что стоит за заявлениями людей Путина

Напомним: во время оккупации районов Киевской области россияне оставили после себя особо страшные следы в Буче в 33 км от столицы Украины. По данным Национальной полиции, город был в оккупации 28 дней, а похищение, пытки, изнасилования, мародерство и убийства гражданских, в том числе детей – это не полный перечень того, что за это время там совершили российские военные.

После деоккупации в Буче обнаружили 422 убитых украинцев, а всего в Бучанском районе (в братских могилах и камерах пыток) – 1190 тел мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, западные СМИ пишут, что в Курской области РФ Украина показывает миру, что российские граждане находятся в полной безопасности в населенных пунктах, контролируемых украинскими военными. Это резко контрастирует с поведением России, чья армия, захватывая украинские города, не просто разрушает их, но и устраивает массовые убийства, ограбления, издевательства над мирными жителями.

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