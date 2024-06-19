Россия атаковала Одесскую область "Искандером": пострадала рекреационная инфраструктура

В среду, 19 июня, страна-агрессор атаковала Одесскую область. Обстрел велся баллистическими ракетами "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма.

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Об этом сообщили в воздушном командовании "Юг". Как уточнил мэр города Геннадий Труханов, во время атаки противника пострадала рекреационная инфраструктура.

"В результате попадания повреждений получила рекреационная инфраструктура, возникло возгорание сухой травы на открытой местности, которое было ликвидировано. Люди не пострадали", – отметил Труханов в своем Telegram-канале.

Кроме того, по сообщению ПК "Юг", в течение 19 июня 2024 противовоздушной обороной юга Украины был уничтожен разведывательный беспилотник "Орлан-10" на Николаевщине и ударный "Ланцет" на Херсонщине.

"Призываем граждан быть бдительными и сознательными во время воздушной тревоги! Угрозы и риски остаются. Не пренебрегайте собственной безопасностью, берегите жизнь родных и близких – переходите в укрытие!" – подчеркнули в очередной раз украинские военные.

Как сообщал OBOZ.UA, к вечеру 19 июня российские оккупанты атаковали Харьков авиационными бомбами. Вражеские КАБ прилетели по окраине облцентра.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что оккупанты сбросили взрывчатку на жилой дом на Черниговщине. В результате удара пострадал 55-летний мужчина, владелец дома.

Также сообщалось, что в результате вражеской атаки поврежден Научно-исследовательский институт во Львове.