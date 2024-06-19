Россияне снова обстреляли Харьков: КАБы прилетели на окраину города
К вечеру 19 июня российские оккупанты атаковали Харьков авиационными бомбами. Вражеские КАБы прилетели по окраине облцентра.
Под ударом оказался детский объект отдыха. Подробности сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
О том, что захватчики нанесли авиаудар по окраине Харькова, он сообщил в 16:32.
Через 20 минут Терехов рассказал больше подробностей о последствиях прилета.
"Было два КАБа, оба попали по детскому объекту отдыха на окраине города. Пострадавших, по предварительной информации, нет", – подчеркнул городской голова Харькова.
Впоследствии информация была уточнена.
"Оккупанты тремя КАБами нанесли удар в Шевченковском районе Харькова. Два попадания в землю на территории детского лагеря и одно возле жилого дома, есть повреждения", – отметил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Тем временем Терехов сообщил, что в результате двойного прилета КАБа пострадала одна женщина. С ней уже работают врачи.
Напомним, ранее в этот день стало известно, что оккупанты сбросили взрывчатку на жилой дом на Черниговщине. В результате удара пострадал 55-летний мужчина, владелец дома.
Также сообщалось, что в результате вражеской атаки поврежден Научно-исследовательский институт во Львове.
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