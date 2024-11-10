Россия атаковала Никопольщину: разбиты дома, авто, ЛЭП. Фото

Страна-террорист не перестает атаковать Украину с временно оккупированных территорий. В течение воскресенья, 10 ноября, россияне терроризировали Никопольщину на Днепропетровщине.

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Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что оккупанты направляли на район дроны-камикадзе и сбрасывали боеприпасы с БпЛА. Били также из тяжелой артиллерии.

"Под ударами были Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Там враг повредил 8 частных домов и 7 хозяйственных построек. Разбито авто. Повреждены также линия электропередач и газопровод", – говорится в сообщении чиновника.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, что защитники неба Украины в ночь на 10 ноября отразили очередную атаку РФ, которую та осуществила с применением рекордного количества ударных дронов – 145. Всего над 13 регионами обезвредили 62 БПЛА, еще больше таких целей были локационно потеряны.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России ночью в пятницу, 8 ноября, атаковали Одессу ударными беспилотниками типа Shahed-136. В результате вражеской атаки один человек погиб, 13 человек ранены, среди которых 2 детей.

Были повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и автомобили горожан.

Российский "Шахед" прилетел в дом, где жили супруги и их сын, разрушив дом дотла. Спасатели обнаружили под завалами дома тело жены, ее муж и сын госпитализированы.

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