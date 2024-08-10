Российские военные атаковали дроном жителей Херсона: два человека получили ранения

Российские оккупанты атаковали дроном жителей Херсона. Вследствие удара двое мужчин 53 и 75 лет получили ранения, один из пострадавших в тяжелом состоянии.

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Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации. Как отмечается, военные РФ сбросили БПЛА со взрывчаткой в Днепровском районе города.

53-летний мужчина получил минно-взрывную травму.

Врачи его доследуют и оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в больницу госпитализировали еще одного пострадавшего из-за атаки дрона, сообщили в Херсонской ОВА.

75-летний мужчина получил взрывную травму и ранение ноги.

Он в тяжелом состоянии, медики оказывают ему необходимую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки войска РФ нанесли удары по ряду населенных пунктов Херсонщины. Они попали по объектам критической инфраструктуры, жилым домам и автомобилям. Шесть человек получили ранения.

Напомним также, утром 10 августа захватчики ударили по Краматорску в Донецкой области. Под огнем оказался объект критической инфраструктуры. Погиб работник предприятия, еще несколько ранены.

Вечером пятницы армия РФ ударила БПЛА по жилому дому в Никополе, из-за чего пострадали мать с малолетним ребенком.

А днем накануне враг запустил ракету по супермаркету в Константиновке Донецкой области. Погибли 14 человек, среди них двое детей, еще более четырех десятков человек получили ранения.

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