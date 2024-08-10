Армия России попала ракетой по объекту критической инфраструктуры в Краматорске: есть погибший и раненые

Утром 10 августа российские террористы обстреляли Краматорск Донецкой области. Под огнем оккупантов оказался объект критической инфраструктуры города.

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В результате атаки 1 работник погиб, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил в Telegram руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин. По его словам, здания объекта получили серьезные повреждения.

Напомним, что 9 августа россияне нанесли мощный удар по торговому центру в Константиновке Донецкой области. На месте возник сильный пожар. По меньшей мере 14 человек погибли и 43 получили ранения. Среди погибших, вероятно, – трое детей.

В помещении ТЦ, куда пришлось попадание, было также грузовое отделение Новой почты.

"Все наши сотрудники живы, один коллега получил контузию – ему оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, есть пострадавшие среди населения", – отметили в сообщении компании.

Позже Филашкин добавил, что оккупанты совершили еще один обстрел Константиновки – из "Смерчей" по частному сектору, в результате чего были ранены двое гражданских. Повреждены шесть частных домов и газопровод.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Донецкой области с понедельника, 12 августа, начнут действовать новые правила комендантского часа. В зависимости от расстояния до линии фронта будут действовать два графика: с 21:00 до 05:00 или с 17:00 до 09:00.

– Ранее в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей еще из пяти населенных пунктов Покровского и Краматорского районов.

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