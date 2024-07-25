Российские командиры пытали и расстреливали своих подчиненных: всплыло резонансное расследование

В России против руководства 6-й мотострелковой дивизии оккупантов возбудили уголовное дело по статьям о превышении служебных полномочий, незаконном лишении свободы и убийстве. Именно так командиры окупантов обращались с подчиненными из числа тех, кто "нарушал военную дисциплину и отказывался выполнять приказы".

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Об этом сказано в постановлении следственного комитета РФ. Руководство указанной дивизии отдавало приказы арестовать, пытать и убивать своих военных. Как отмечает Общественное, "российская армия системно совершает не только военные преступления, но и преступления против своих же военных".

Еще весной 2023-го рядовые оккупанты из шестой мотострелковой дивизии (западный военный округ российской армии) начали жаловаться, причем сразу на все – от невозможности помыться до недостаточной экипировки и отсутствия эвакуации с поля боя.

Жалобы заметила региональная уполномоченная по правам человека. После огласки сменили командира полка. Однако "плохое отношение" к подчиненным имел не он, а его начальник, командир дивизии Марат Оспанов с позывным "Гюрза" (сейчас ему 53 года).

Именно Оспанов, как отмечено в документах следкома РФ, в мае 2023-го (т.е. когда в сети появилось вышеприведенное видео) приказал подчиненным задерживать и незаконно удерживать военных, которые "нарушали военную дисциплину и отказывались выполнять приказы, а также совершали другие проступки ".

Исполнял приказ Оспанова его "замполит", 44-летний Станислав Иванисов.

Другого заместителя Оспанова, 41-летнего полковника Евгения Малышко "назначили ответственным за убийство военнослужащих, которые, по мнению Оспанова, не подлежали исправлению". По крайней мере, так отмечено в документах следкома.

В общей сложности по делу фигурируют 19 "пострадавших" окупантов – всех их держали в подвалах нескольких домов в Попасной Луганской области (на улице Мира, 146, и на улице Кошевого, 33 и 39). Как отмечают следователи, – "в условиях отсутствия туалетов, условий для поддержки гигиены, спальных мест, ограниченного потребления воды и пищи".

Часть из них освободили в начале сентября российские военные прокуроры.

Но не менее восьми задержанных "не подлежали исправлению", поэтому их приказали убить.

Интересно, что среди них только один рядовой, и только он выжил. Это Илья Борисов, санитарный инструктор отделения сбора и эвакуации раненых. Его отпустили из-под стражи на время проверки в части, а чтобы рядовой не общался с проверяющими, Борисова отправили на передовую, где он получил ранение и попал в госпиталь. Это его спасло от смерти.

Капитаны Николай Козловский и Юрий Снитников, сержанты Артур Галимов и Игорь Коломийцев, ефрейтор Алексей Авер, лейтенант Валерий Грушецкий и старший лейтенант Артем Фадеев были убиты.

Их всех, по версии российских правоохранителей, подвергали пыткам. Именно это, по мнению следователей РФ, послужило причиной убийства военных: командование так пыталось скрыть факты избиения. Поэтому в начале июля, как говорится в документе, Оспанов отдал приказ вывезти указанных заключенных на линию фронта и убить.

Полковник Евгений Малышко перепоручил приказ своим подчиненным, майору Евгению Борискину, прапорщику Евгению Чуканову, старшему прапорщику Геннадию Муроге и старшему сержанту Роману Тимонину. Все они стали фигурантами расследования.

В четыре утра семерых задержанных вывели из подвала в доме на Попасной и перевезли в Бахмутское Донецкой области. Военные выбрали дом с подвалом, завели туда своих заключенных. После этого Борискин, Чуканов и Тимонин забросали подвал гранатами Ф-1 (бросили "не менее пяти").

"Контрольные выстрелы" выполнил майор Евгений Борискин. Он лично спустился в подвал, где "совершил не менее семи выстрелов из пистолета бесшумной стрельбы марки 6П9", отмечают следователи.

Мертвые тела сожгли вместе с автомобилем, в котором захватчиков привезли к месту казни. По версии следователей, сжигали Тимонин и Мурый по приказу того же Малышко.

Суспільне пыталось связаться с родственниками казненных, однако большинство из них отказалось предоставить комментарии представителям масс-медиа. Из того, что они рассказали, можно сделать вывод, что люди еще не знают об убийстве своих родных – несмотря на то, что следствию известны фигуранты дела.

Лишь мать убитого лейтенанта Валерия Грушецкого Раиса Грушецкая рассказала, что с ней связывались русские правоохранители. Но разговаривавший с ней следователь также не говорил, что ее сын погиб.

А вот жена Оспанова Ирина оказалась любительницей поговорить. Она считает, что ее муж был задержан безосновательно. По ее словам, сейчас генерал в Донецке "в психиатрическом отделении больницы на освидетельствовании". Задержали его еще в марте.

Женщине также "дали справку из больницы скорой помощи, что были побои, когда его привезли в следственный комитет и там содержали".

Однако под суд в РФ попадут не все. Вышеупомянутого майора Евгения Борискина убили на передовой через две недели после того, как он убил в подвале семерых коллег. Посмертно его даже наградили медалью "за отвагу" и орденом "мужества". А звание майора он получил за три дня до смерти.

Как сообщал OBOZ.UA, в России начали судить по обвинению в убийстве жительницы временно оккупированного Луганска офицера путинской армии Айдина Жамидулова, чьи "патриотические" стихи рекламировали минобороны страны-агрессора. Разведчик нанес 23-летней девушке десятки ножевых ударов, а затем попросил сослуживцев добить жертву и взорвать.

Также на временно оккупированной территории Луганской области солдат армии РФ изнасиловал и убил 17-летнюю Анастасию В. из села Ровеньки. Тело девушки обнаружили в лесополосе в другом поселке, а по подозрению в ее убийстве задержали 33-летнего захватчика Андрея Курбасова.

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