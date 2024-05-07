На временно оккупированной Луганской области россиянин родом из Владимирской области изнасиловал и убил 17-летнюю девушку. Ее тело он зарыл в лесополосе.

Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA. Так, несколько дней назад в оккупированных Ровеньках в Луганской области исчезла 17-летняя местная жительница Анастасия В.

Ее тело было найдено 4 мая в лесополосе в поселке Дзержинский.

По подозрению в убийстве девушки был задержан гражданин Российской Федерации, уроженец Владимирской области, 33-летний Андрей Курбасов.

Муж признал, что изнасиловал девушку в автомобиле, а затем, испугавшись наказания, ударил ее ножом в сердце. Тело подростка Курбасов зарыл и это место обложил камнями.

Напомним, двое российских военнослужащих задержаны на временно оккупированной территории Херсонской области по подозрению в убийстве по меньшей мере трех человек. Они признались, что лишили жизни "главы" села и мирных жителей, попытавшись скрыть преступления поджогами.

Кубинские наемники, участвовавшие в боевых действиях на Покровском направлении в составе 428 мотострелкового полка ВС РФ, убили своего командира. Это еще раз подтверждает, что командование оккупационных войск не может контролировать наемников с глобального юга.

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