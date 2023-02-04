Российская ИПСО: в Офисе генпрокурора опровергли информацию о сексуальной эксплуатации украинского мальчика

Российская пропаганда запустила очередной фейк. В сети появилась информация о сексуальной эксплуатации малолетнего украинского мальчика в РФ. Оказалось, что это всего лишь работа информационно-психологической спецоперации государства-террориста в целях подрыва психического здоровья граждан нашей страны.

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Об этом заявили в Офисе Генерального прокурора. Подлинность данного факта проверила Национальная полиция Украины.

"Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). В нем исследуются факты совершения военных преступлений в отношении детей", – сказано в сообщении.

Контент, в котором говорилось об этом страшном преступлении, проверили представители Киберполиции и оперативных служб. В итоге оказалось, что ребенок, которого якобы продавали для интимных встреч, на самом деле является истинным россиянином. Он родился и живет в стране-агрессоре, работает моделью – рекламирует одежду.

Так как фотографии мальчика находятся в открытом доступе, их, как утверждают правоохранители, мог использовать кто угодно и для чего угодно.

Кроме того, полицейские выяснили, что первое сообщение о продаже похищенных в Украине детей для сексуальной эксплуатации в РФ появилось именно на одном из закрытых российских пабликов. Впоследствии этот контент попал на ряд украинских телеграмм-каналов, а из первоисточника информация была уже удалена.

Отметим, страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения в Украину могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно трудно было остаться на Родине сиротам.

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец неоднократно проводил переговоры с российским омбудсменом Татьяной Москальковой на тему насильно вывезенных с территории Украины детей. Та заявила, что будет способствовать возвращению похищенных оккупантами и вывезенных на территорию страны-агрессора маленьких украинцев.

Однако представителям Кремля верить практически невозможно, ведь российские захватчики ничем не отличаются от фашистов, переняв и усовершенствовав все их методы. В частности, на оккупированных территориях они создают пыточные для детей. Одна из таких "детских камер" была обнаружена в освобожденном Херсоне.

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